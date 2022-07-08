Саратов, , 14:48 — REGNUM В Саратовской области восемь супружеских пар награждены медалью «За любовь и верность». Торжественные мероприятия в День семьи, любви и верности прошли в региональном правительстве.

Семья

Медалями награждены семьи из Балаковского, Ершовского, Петровского, Энгельсского районов и города Саратова. Супруги находятся в браке не менее 25-ти лет, получили известность по области и воспитали детей.

Врио губернатора региона Роман Бусаргин поздравил супругов с праздником и пожелал здоровья и, чтобы все мечты, связанные с детьми, сбылись.

«Семья — это то, на чем основывается государство. Искренне рад, что на саратовской земле есть такие люди. Миром правит любовь — любовь к человеку, детям, к своей малой и большой Родине. Вы сохранили любовь, стали примером своим детям, всем живущим в Саратовской области», — обратился к награжденным Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области ежегодно увеличивается количество супругов, проживающих в зарегистрированном браке 50 и более лет. В регионе для поддержки таких пар действует единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей.

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