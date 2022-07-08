Новосибирск, , 14:45 — REGNUM В новосибирской дворце бракосочетаний сегодня, 8 июля, прошло торжественное почтовое гашение новой марки, впервые выпущенной ко Дню семьи, любви и верности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Торжественное специальное почтовое гашение новой марки в новосибирском дворце бракосочетаний nso.ru

«Выпуск марки сопровождается специальным гашением, когда оттиск штемпеля фиксирует исторический момент, — уточнили в областной администрации. — Подобные церемонии одновременно проходят в 22 российских городах, и Новосибирск стал одним из них».

Отметим, в Новосибирской области в 2022 году 70 супружеских пар, имеющих «стаж» брака 35 и более лет, будут удостоены медалей «За любовь и верность».