Волгоград, 8 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 88 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 1 458 человек.

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Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 225 634 жителей. Выздоровели 217 284 человека, в летальной статистике 6 892 записи.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 29 новых пациентов.