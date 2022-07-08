Курск, , 14:43 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

8 июля выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 590 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 636 пациентов, в том числе 39 — за последние сутки.

Всего скончался 2491 человек. Подтвержден один новый летальный случай.