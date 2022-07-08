Париж, , 14:42 — REGNUM Во Франции «откроют» расследование в связи с пожарами в департаменте Гар, передает BFM TV.

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В то время как «мегапожары» уже опустошили более 650 гектаров леса, заместитель министра по делам местного самоуправления Кэролайн Кайе заявила, что «прокурор начинает расследование».

«У нас нет реальной причины. Мы узнаем больше после результатов расследования», — заверила замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные во Франции борются с сильным пожаром в департаменте Гар, расположенном на юге страны.

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