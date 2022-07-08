Чита, 8 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 8 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 492 (+11 за минувшие сутки). Это одно из минимальных значений за всю историю пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период COVID-19 унес жизни 2683 человека, за последние сутки в крае не зарегистрировано ни одного летального случая. Вместе с тем 166 747 пациентов (+15 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 17 человек находится в тяжелом состоянии (-1 за сутки), один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19