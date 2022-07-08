Омск, , 14:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 32 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 209 027. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в федеральном оперштабе.

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Общее число выздоровевших в регионе — 203 906 человек. За сутки выздоровели шесть человек, госпитализация потребовалась 30 ковид-пациентам.

Напомним, 7 июля в Омской области был подтверждён 31 случай заражения, выздоровели семь человек.

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