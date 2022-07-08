Владикавказ, , 14:40 — REGNUM Поставщика оборудования для канатных дорог на курорте «Мамисон» в Северной Осетии поменяют на другого. Ранее партнером являлась австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Однако она отказалась сотрудничать с российским регионом в условиях санкций. В силу этого власти региона намерены найти поставщика оборудования в других странах.

Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация) Gztslovo.ru

Это могут быть компании из Китая или Турции, сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев 7 июля в ходе на заседания круглого стола в Совете Федерации, на котором были обсуждены вопросы реализации моделей экономического развития субъектов СКФО.

«В связи с санкциями компания ООО «Доппельмайр Раша» отказала в поставках канатного оборудования на курорт. Ведется поиск альтернативных поставщиков оборудования для канатных дорог — это Китай, Турция», — приводит ТАСС слова премьер-министра РСО-Алании.

Как сообщало ИА REGNUM, первую канатную дорогу на курорте «Мамисон» планирует построить до конца 2024 года. Всего на этом курорте в Северной Осетии запланировано строительство 18 канатных дорог.

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