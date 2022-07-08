Австрийскому поставщику на курорте «Мамисон» в РСО-Алании найдут замену
Владикавказ, 8 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Поставщика оборудования для канатных дорог на курорте «Мамисон» в Северной Осетии поменяют на другого. Ранее партнером являлась австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Однако она отказалась сотрудничать с российским регионом в условиях санкций. В силу этого власти региона намерены найти поставщика оборудования в других странах.
Это могут быть компании из Китая или Турции, сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев 7 июля в ходе на заседания круглого стола в Совете Федерации, на котором были обсуждены вопросы реализации моделей экономического развития субъектов СКФО.
Как сообщало ИА REGNUM, первую канатную дорогу на курорте «Мамисон» планирует построить до конца 2024 года. Всего на этом курорте в Северной Осетии запланировано строительство 18 канатных дорог.