Москва, , 14:39 — REGNUM Потребность граждан России в улучшении их жилищных условий была и остается высокой, о чем свидетельствуют как данные социологических опросов, так и результаты переписи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в июне 2022 года выдача ипотеки в России выросла на 80% по сравнению с маем.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как заметил Цыганов, льготные ипотечные программы, разработанные ДОМ. РФ, весьма способствуют развитию рынка недвижимости, и определенный эффект от понижения кредитных ставок как по льготным ипотечным программам, так и выдаваемым на общих основаниях жилищным кредитам должен был сказаться на росте выдачи ипотеки.

«Можно ожидать продолжения тенденции и увеличения выдачи, — сказал Цыганов. — При этом возможно, что в июле–августе рост будет меньше, так как лето — традиционный период затишья на рынке недвижимости. Но многое будет зависеть от введения скидок и маркетинговых акций застройщиками, их деловой активности и макроэкономических показателей стабильности экономической ситуации и уверенности потенциальных заемщиков в своих силах, роста реальных доходов граждан».

При этом он подчеркнул, что критически важно обеспечить конкуренцию на рынке застройщиков, чтобы цены на новостройки были доступными для покупателей и формировались с учетом баланса платежеспособного спроса и растущего предложения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в скором времени может завершиться выдача льготной ипотеки для всех категорий граждан.