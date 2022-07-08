Москва, , 14:39 — REGNUM На уходящей неделе (4-10 июля) Telegram-каналы рассказали читателям немало любопытных историй из разных уголков России. Зажигалка в сахарной глазури, украденные бордюры, кортеж из катафалков и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москву пришла жара. Синоптики с удивлением подсчитали, что вода в московских прудах прогрелась сильнее, чем вода в Черном море. Особенно горячи фонтаны и пруды в центре столицы — до 25 градусов. В ближайшие выходные она останется такой же, пишет «Говорит и показывает Москва».

Тульский музей «Ясная Поляна» придумал новый подход к популяризации литературы, а именно — творчества Льва Толстого. Музейные работники создали Telegram-бот «Спроси Толстого». Это что-то вроде гадания. Надо мысленно задать вопрос, потом бот предложит цитату из полного собрания сочинений Льва Толстого. «Страновед» цитирует ответ на свой вопрос о будущем: «Прошлого уже нет, будущее еще не пришло. Что же есть? Только та точка, где сходятся будущее с прошедшим. Казалось бы, точка — это ничто, а между тем только в этой точке вся жизнь наша».

Житель Воронежской области решил побаловать себя пряниками, но когда открыл упаковку, с удивлением увидел, что там вместе с пряниками лежит покрытая сахарной глазурью зажигалка. «Зажигательные пряники, однако…» — удивляется вместе с покупателем «Воронеж №1». Стал ли гражданин есть после этого пряники, и что сделал с зажигалкой, история умалчивает.

В Костроме началась серьезная борьба с нелегальными свалками. Борьба ведется самыми современными средствами: с помощью видеокамер. Сотрудники ГИБДД решили отслеживать несанкционированные мусорки и тех, кто их создает. «В общем, большой антисвалочный брат следит за вами. Не стоит устраивать из нашего любимого города помойку», — предупреждает «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

На Финском заливе, в пятистах метрах от образцово-показательного пляжа «Ласковый» в поселке Солнечном на берег выбросило тушу погибшего морского животного. Туша довольно внушительных размеров и заметна издалека. Но она лежит и лежит уже несколько дней. «Возможно, в администрации Курортного района и Комитете по благоустройству считают, что как приплыло, так и уплывет», — задается вопросом FlashPiter.

Приволжский федеральный округ

Новости о позабытом, было, короновирусе. Оказалось, нижегородцы стали реже вакцинироваться от ковида после снятия ограничений. Новость ожидаемая, а вот последствия ее небезынтересны: уровень коллективного иммунитета, который в начале года доходил до 65 процентов, сегодня снизился до 15 процентов. «Максимально неожиданная статистика», — считает NN_now.

Еще о ковиде. «Саратовщина» рассказала про балаковскую фирму, которая выращивает пиявок. Казалось бы, что общего между коронавирусом и пиявками? Это общее нашли специалисты фабрики. По их мнению, живые пиявки могут помочь в реабилитации после коронавируса, в том числе в борьбе с тромбами и поражениями легких. Остается надеяться, что балаковских пиявок скоро станут рекомендовать переболевшим и продавать в аптеках.

«Злой самаритянин» сообщает продолжение истории о том, как суслики атаковали самарский аэропорт. Вначале сусликов было несколько, но вскоре они просто валом повалили на территорию аэропорта. Все дело в идеальных для них условиях: земля возле взлетно-посадочной полосы не изрыта, от диких животных сусликов защищает высокий забор по всему периметру, хищных птиц отгоняет орнитологическая служба, а растительность регулярно косят. Кроме того, истребить сусликов нельзя: они занесены в Красную книгу региона. Проблему пробуют решать с помощью ловушек, в которых ловят сусликов и уносят из их «рая». Скоро с ними хотят побороться ультразвуком.

Южный федеральный округ

Загадочная история случилась вечером на одной из улиц Краснодара. Прохожий заметил мужчину, который вез на тележке из продуктового магазина, вероятно, украденные уличные бордюры. «Зачем ему эти бордюры — вопрос», — удивляется «Шанхай Краснодар».

Не менее удивительное происшествие произошло в Севастополе. Один гражданин, пока в соседней квартире никто не жил, пробил стену и стал жить в двух квартирах сразу. Его поймали после того, как он догадался развести костер у соседей. «Mash на волне» пишет, что в родной квартире злоумышленника давно отключили за неуплату подачу воды и электричества. Так что он пользовался соседскими. Заодно захламил всю квартиру.

Северо-Кавказский федеральный округ

Визит в старинный город Дербент надолго запомнится одной туристке. Дама приехала отдохнуть на море с подругой и во время прогулки увидела на улице в центре, недалеко от знаменитой крепости… мертвого медведя. «Увидеть в Дагестане медведя само по себе шок, а еще мертвого… в центре города», — подтверждает «Мой Дербент».

Уральский федеральный округ

В Ялуторовске Тюменской области открылся бассейн под названием «Дельфин». Жители радуются, хотя их счастье омрачает одна деталь. В городе проводили конкурс на название бассейна, жители активно в нем участвовали. Но ни одно из их предложений не победило. Почему? Ответ дает самый популярный вариант названия бассейна — «Титаник», знает «Столица деревень».

В Челябинске в отеле «Алмаз» посетителю на голову упала металлическая балка. Несчастье случилось, когда молодой человек решил посидеть на подвесных качелях. В итоге пришлось его госпитализировать с тяжелой травмой головы. «Челябинск, который смог» передает, что никто из представителей отеля извинений не приносил.

«Бажовский сказ» рассказал об экзотических деликатесах, которые делывают на Урале, в Арамиле. Тут и спаржа из иван-чая, и цукаты из ревеня, одуванчиковое варенье и кофейный из корней одуванчиков. Сладости экологически чистые, собраны в местных лесах и степи. Говорят, торговля идет бойко, сладости даже продают за рубеж.

Сибирский федеральный округ

По Новосибирску проехала удивительная процессия: кортеж из катафалков многих ритуальных агентств. «@сибирьмедиа» пишет, что это было прощание с основателем здешнего крематория и Музея смерти. Замечательно, что покойник заранее написал подробный сценарий собственных похорон, в том числе указал музыку, которая должна играть на прощании: «Ах, как хочется жить» и «Как упоительны в России вечера».

Дальневосточный федеральный округ

Если вы подошли к банкомату и увидели в нем деньги, не берите, напоминает «Тридевятое царство». В Хабаровске одна дама этого не знала, и присвоила 25 тысяч рублей, которые оставил забывчивый клиент. Находчивую даму быстро нашла полиция, на нее заведено уголовное дело за кражу.

Рыбаки на Курилах поймали чудо-рыбу, такую, что не на шутку испугались, передает АСТВ. Рыбина была крупная, похожа на окуня, только гораздо больше. Это оказалась зубатка, или «морская собака». Испуг рыбаков скоро прошел: рыба вкусная.

В детские сады и школы Камчатки будут поставлять оленину. Мясо оленя, по словам производителя, полезное, низкокалорийное и с большим количеством витаминов. «Это давно нужно было сделать. Да и вообще, нам стоит обратить внимание на развитие оленеводства в регионе. Если к этому вопросу подойти ответственно, не жалея средств и усилий, то вопрос с обеспечением населения Камчатки мясом будет закрыт», — одобряет инициативу «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 15 июля.