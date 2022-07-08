Памплона, Испания, 8 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Двое жителей Мадрида, один житель Валенсии и двое человек Наварры были доставлены в местную больницу после второго забега быков Сан-Фермин, в котором участвовали быки из ранчо в Кадисе. Об этом пишет агентство EFE.

Бык

Пятеро вышеназванных человек получили травмы на разных участках территории забега быков, а шестой человек, как полагают журналисты, был зрителем и упал с ограждения.

Сан-Фермин — фиеста в Памплоне, которая проходит ежегодно в период с 6 июля по 14 июля.