Москва, 8 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В России нелёгкий труд рыбаков всегда пользовался большим уважением. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Хотел бы поздравить вас и ваших коллег с наступающим Днём рыбака. Его, конечно, отмечают миллионы людей, для кого-то рыбалка — это любимое увлечение. Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник, объединяющий работников рыболовной отрасли, в которой заняты десятки, а с учётом смежных производств, сотни тыс. специалистов», — заявил Путин.

«В России всегда пользовался уважением ваш нелёгкий труд. Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств, надёжности и взаимовыручки. Хочу сказать всем вам спасибо за отличную работу», — указал он.