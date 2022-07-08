Вашингтон, 8 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Западные страны проявляют близорукость в своих отношениях с Россией. Такое мнение 8 июля высказал бывший представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани в своей статье для издания National Interest.

Запад

Как отмечает аналитик, страны Запада и особенно США захлестывает «новое цунами триумфализма», при том что западные государства — это только 12% населения мира и остальная его часть совершенно не разделяет такого восторга и даже шокирована тем, что не слышит оттуда призывов к миру на Украине.

«Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить ее из G20», — говорится в публикации и добавляется, что страны «Группы семи» составляют только порядка 11% населения планеты Земля, а остальные государства — члены «Большой двадцатки» — 40% мирового населения.

В результате, как считает Махбубани, США и другие страны Запада могут навлечь на себя проблемы с большей частью стран мира, которым не нравится западное отношение к России, и они обеспокоены тем, что также могут начать относиться и к ним. Из-за этого, по мнению аналитика, такие страны, как Китая и Индия начнут снижать свою зависимость от Запада, создавая новые финансовые и политические системы.

При этом также автор публикации указал, что Европе нужно помнить, что Россия является ее соседом, которого ей не стоит выводить из себя.

«Россия не исчезнет. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе своего выступления на министерском саммите G20 на Бали 8 июля министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула значимость продовольственной и энергетической безопасности во всем мире. По ее словам, в этом контексте Россия может рассматриваться как «угроза».