Джакарта, 8 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Индонезии, встретился с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе встречи южнокорейский дипломат выразил надежду на возобновление прямых рейсов между странами и восстановление туристического потока до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса.

Пак Чин также попросил правительство Испании поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

В тот же день глава МИД Южной Кореи встретился с коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном, с которым обсудил укрепление сотрудничества в таких областях, как водород и возобновляемые источники энергии.

Представитель Южной Кореи предложил активизировать обмены на высшем уровне, включая возобновление встреч в рамках Стратегического диалога между внешнеполитическими ведомствами.

В свою очередь, глава МИД ОАЭ выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества в рамках соглашения о свободной торговле и двусторонних соглашений между Южной Кореей и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.