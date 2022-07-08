Новосибирск, , 14:36 — REGNUM Новосибирская область сегодня, 8 июля, отправила в Луганскую Народную Республику вторую партию гуманитарного груза, необходимого аграрным предприятиям подшефного Беловодского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

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«Специалисты нашего министерства трудятся на территории Беловодского района ЛНР уже второй месяц и вместе с хозяйственными товаропроизводителями определяют первоочередную потребность в запасных частях для проведения кормозаготовительной и уборочной компаний, — отметил новосибирский министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — В первую очередь, это запчасти для сенозаготовки, шпагат сеновязальный, гидравлика для тракторов и так далее».

В составе партии также пресс-подборщик и автомобиль.