Чита, 8 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 8 июля известила о росте числе преступлений, связанных с выловом водных биоресурсов. Правоохранительные органы Забайкальского края в 1 полугодии 2022 года выявили 19 криминальных деяний, связанных с незаконной добычей и выловом водных биологических ресурсов (в 1 полугодии 2021 года — 1). По всем фактам возбуждены уголовные дела, из них органами дознания регионального управления МВД России — 15 (1), органами дознания Пограничного управления ФСБ России – 4 (0).

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По результатам расследования уголовных дел прокуроры направили в суды 5 из них, остальные находятся в производстве.

Во всех случаях добыча водных биоресурсов совершена в запрещенные сроки. Совершенными преступлениями причинен ущерб на общую сумму 1 млн рублей, на досудебной стадии обвиняемые добровольно возместили ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

Совместно с инспекторами Забайкальского территориального отдела Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сотрудники правоохранительных органов изъяли орудия преступления, а также незаконно выловленную водные биологические ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года начальник отдела Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Ежов извещал о том, что объем изымаемого у браконьеров на Байкале омуля в 2021 году сократился втрое.

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