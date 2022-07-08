Москва, , 15:36 — REGNUM VII Арктического фестиваля «Териберка» состоится 16−17 июля 2022 года в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 гг. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

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В рамках фестиваля пройдут четыре сессии, которые будут посвящены туризму: «Экологический туризм — основа устойчивого развития региона», «Туризм для местных жителей», «События как цель путешествия» и «Арктическая кухня». В ходе гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» гостям фестиваля предложат блюда северных территорий.

«Проведение крупных форумов и фестивалей в Арктике позволяет вовлечь в обсуждение актуальных тем арктической повестки как широкий круг экспертов, так и непосредственно жителей Севера. Такие мероприятия имеют важное значение для развития связанных с событийным туризмом сервисов, популяризации ключевых туристических магнитов наших арктических территорий», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На фестиваль приедут 13 музыкальных исполнителей и коллективов. Для гостей будут представлены экскурсии, мастер-классы, развлечения и события культурного блока.

«В этом году география фестиваля будет значительно расширена: к ключевой локации прошлых лет на песчаном берегу «старой» Териберки добавятся природный парк, дальний пляж и «Кладбище кораблей», — рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отметим, что Арктический фестиваль «Териберка» проводится с 2015 года с целью раскрытия уникального туристического потенциала села Териберка на мировом уровне, а также развития событийного туризма в Арктической зоне России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фестиваль неигрового кино «Арктика» пройдёт в период с 28 октября по 11 ноября в Москве. Свои работы представят любительские студии, крупные компании и телеканалы. Мероприятие состоится в рамках Международного форума «Дни Арктики в Москве».

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