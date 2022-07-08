Уфа, , 14:32 — REGNUM Из Башкирии в ЛНР 8 июля отправился новый конвой с гуманитарной помощью. Пять фур везут 44 тонны строительных материалов и одну тонну питьевой воды, пишет Башинформ. Окна, двери и комплектующие требуются для капитального ремонта школы № 22 села Петровское имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Гуманитарная помощь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин уточнил, что в ЛНР также выдвинулся автобус с медицинскими работниками из республики, которые помогут местным врачам оказывать помощь жителям региона.

«Уже более двух месяцев в Донбассе работает большая бригада наших врачей. Запущен на полную мощность асфальтобетонный завод, трудятся работники сферы ЖКХ по восстановлению инфраструктуры. Это наши маленькие, но твердые шаги в большом пути, которые дают надежду жителям братских республик на мирную жизнь и победу над нацизмом», — подчеркнул он.