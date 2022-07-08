Элиста, 8 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили десять носителей коронавируса, выздоровели 14 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 8 июля.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

В одном действующем ковидном стационаре лечение получают 15 пациентов, из них один человек остаётся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 927 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 50 951 пациент. Скончались 843 человека.