Брянск, , 14:37 — REGNUM Занятия танцами прошлых эпох стартуют на базе ДК железнодорожников в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе городской администрации.

В танце Алексей Колчин © ИА REGNUM

В парке железнодорожников ждут тех, кто хочет научиться танцевать вальс, мазурку и кадриль. Причём возраст и уровень подготовки начинающих танцоров не важен. По словам руководителя студии исторического танца «Визави» Екатерины Кузнецовой, освоить танцевальную науку при соответствующих желании и прилежности, можно буквально за один год.

Любителей исторического танца ждут на бесплатные занятия 10 июля.