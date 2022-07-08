Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Утверждение посла США в Тбилиси Келли Дегнан, что заявления о планах втянуть Грузию в конфликт с Россией это «нарратив ФСБ», не соответствует действительности. Об этом говорится в обнародованном 8 июля заявлении независимого депутата грузинского парламента Михаила Кавелашвили.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что призывы вовлечь Грузию в вооружённое столкновение с РФ делают проамерикаснкие политики и активисты.

«Напомним лидера американских НПО в Грузии Эку Гигаури, которая открыто сказала: «Россия проигрывает войну в Украине, там у нее не хватает ресурсов, поэтому она не сможет начать боевые действия по всем направлениям и нужно сделать все для использования окна этой возможности"», — отметил Кавелашвили.

Депутат заявил, что она открытым текстом призвала к войне с Россией. В обществе сами могут дать оценку таким заявлениями. Кроме того, с подобным высказыванием выступила на митинге народный защитник Грузии Нино Ломджария, которую выбрали омбудсменом якобы при поддержке американского посольства.

«На акции Ломджария опротестовала заявление [премьер-министра Ираклия] Гарибашвили о неприсоединении к санкциям, сказав, что этому всему она «предпочитает огонь, полученный от бомб"», — напомнил депутат.

Кавелашвили также назвал ещё ряд проамериканских грузинских политиков, которые выступили за то, чтобы Грузия начала войну с Россией. По его мнению, из-за этого жители республики сделали выводы о причастности США к попыткам устроить новый конфликт в регионе.

«Поэтому нарратив о том, что Америка хочет втянуть Грузию в войну нужно искать не в учебниках ФСБ, а в заявлениях людей, финансируемых вами или аффилированных с вами, а также в том, что посол не отстраняется от этих заявлений», — добавил Кавелашвили.

Политик выразил надежду, что получит ответы на свои вопросы, иначе имиджу США в Грузии будет нанесён «тяжелейший ущерб». Молчания Дегнан, по мнению Кавелашвили, нанесёт урон репутации Вашингтона так, как не сможет никакая «российская мягкая сила».