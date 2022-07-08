Казань, 8 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Жителя города Казани признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Приговором суда 43-летнему мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Sledcomrf.ru Колония

Осенью 2021 года подсудимый оставался в квартире наедине с восьмилетним сыном сожительницы и совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Мальчик рассказал обо всем отцу, который обратился в полицию. Отчима задержали.

ИА REGNUM ранее сообщало, к 15 годам колонии приговорили жителя Казани за хранение наркотиков и насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

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