Красноярск, 8 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, выздоровели 40 человек, госпитализированы — 37 (7 июля — 34). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в федеральном оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 367 187 носителей коронавируса, выздоровели 355 534 человека.

Напомним, 7 июля в регионе был выявлен 21 носитель коронавируса, выздоровели 39 человек, госпитализация потребовалась 34 заболевшим.