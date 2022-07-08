Париж, 8 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Франсуа Браун не очень оптимистичен в отношении потенциального прекращения пандемии коронавируса в ближайшее время, полагая, что будет «8-я волна» и «вероятно, 9-я волна» эпидемии, передает BFM TV.

ИА REGNUM Маски

«Сейчас мы находимся на 7-й волне, будет 8-я, вероятно, будет 9-я, так говорят нам ученые-эксперты», — предупредил министр.

Франсуа Браун призвал французов носить маску в транспорте, заявив, что предпочитает «делать ставку на ответственность» жителей.

«Мытье рук, водно-спиртовой гель, ношение маски в людных местах. Я прошу французов надевать маски в поездах, автобусах, во всех местах», — перечисляет министр, который призывает французов быть особенно осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит торгового баланса Франции в мае достиг нового рекорда в 13,1 миллиарда евро.