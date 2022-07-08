Воронеж, , 14:27 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым пятым классом пожарной опасности объявлено на территории Воронежской области с 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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«С 9 июля 2022 года по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность 5 класса», — говорится в сообщении.

В связи с этим возобновляется работа оперативных групп МЧС России с квадрокоптерами — 9 и 10 июля в патрулирование выйдут подвижные группы, оснащенные беспилотной авиацией.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 и 9 июля в Воронежской области действует штормовое предупреждение в связи с сильной жарой — в регионе в дневное время температура может подниматься до 35 градусов.