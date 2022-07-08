Париж, 8 июля 2022, 14:27 — REGNUM Сервис Netflix приобрёл права на показ французской картины La Favorite с Джонни Деппом в главной роли. Об этом 8 июля пишет Bloomberg.
Согласно данным издания, эта сделка поможет профинансировать картину режиссёра Майвенн Ле Беско. По условиям, начнёт показ фильма через 15 месяцев после его выхода в кинотеатрах Франции — за пределами страны у Netflix прав на трансляцию не будет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Джонни Деппа заметили в Париже во время его подготовки к роли Людовика XV в La Favorite. Для актёра роль станет первой за несколько лет после перерыва в карьере.
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