Париж, 8 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Сервис Netflix приобрёл права на показ французской картины La Favorite с Джонни Деппом в главной роли. Об этом 8 июля пишет Bloomberg.

Caroline Bonarde Ucci Джонни Депп

Согласно данным издания, эта сделка поможет профинансировать картину режиссёра Майвенн Ле Беско. По условиям, начнёт показ фильма через 15 месяцев после его выхода в кинотеатрах Франции — за пределами страны у Netflix прав на трансляцию не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Джонни Деппа заметили в Париже во время его подготовки к роли Людовика XV в La Favorite. Для актёра роль станет первой за несколько лет после перерыва в карьере.