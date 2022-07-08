Черкесск, 8 июля 2022, 14:26 — REGNUM В одном из детских лагерей отдыха Карачаево-Черкесии стартовала межрегиональная профильная смена «В семье единой». Её участниками стали юные жители республики, а также Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Смена проводится в рамках празднования 100-летия трех братских республик, сообщили в министерстве образования Карачаево-Черкесии.
В лагерь отдыха «Адель» в поселке Домбай прибыли 100 детей — активистов детских общественных движений. В течение 14 дней они будут отдыхать и знакомиться с традициями народов республик.