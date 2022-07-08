Иркутск, 8 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Празднование дней Иркутской области, посвящённых 85-летию образования региона, продлится с 8 по 27 сентября. Программу разработало региональное министерство культуры и архивов. В неё вошло более 20 крупных событий, сообщает 8 июля сайт регионального правительства.

Правительство Иркутской области День рождения Иркутской области

8 сентября цикл праздничных мероприятий откроют Дни Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутске. В их рамках продут выставки и концерты народных коллективов округа.

С 8 по 10 сентября в селе Анга Качугского района состоится празднование 225-летия со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, миссионера, служившего на Аляске и на востоке России. К его юбилею проведут фестиваль «Ангинский хоровод», который объединит все народности и культуры Иркутской области.

«Самым массовым днём празднования 85-летия Иркутской области станет 10 сентября. В этот день в областном центре состоятся праздничные народные гуляния «С Днём рождения, область Иркутская!». На площади имени графа Сперанского пройдет большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Иркутской области. В сквере имени Кирова организуют ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, фестиваль сельскохозяйственной продукции, мёда и осеннего урожая», — сказала министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Гуляния продолжит концерт с участием звезды российской эстрады Александра Маршала и праздничный фейерверк. Его запустят сразу из трёх точек: от ледокола «Ангара», в районе острова Юности и у мемориала «Вечный огонь».

В программу празднования 85-летия Иркутской области вошли крупные культурные события. Самыми громкими станут выставки двух крупнейших российских музеев. 19 августа в здании отдела сибирского искусства Иркутского областного художественного музея откроется экспозиция «Бубновый валет» Государственного Русского музея. Она будет работать до 23 октября. В главном здании областного художественного музея 9 сентября откроются Дни Эрмитажа. Она будет идти до 9 ноября.

С 10 по 16 сентября в Черемхово состоится Межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция». В Иркутске с 6 по 18 сентября пройдет Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», с 22 по 26 сентября — Байкальский международный кинофестиваль имени В. Г. Распутина «Человек и Природа». В конце сентября состоятся творческая лаборатория Государственного театра наций по современной драматургии и Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые ассамблеи».

Днём образования Иркутской области является 27 сентября. Накануне, 25 сентября, откроются Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Пройдут праздничное богослужение, крестный ход, молебен «Во славу Земли Иркутской» и отдельная писательская программа, которая включает встречи и концерт.

27 сентября в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоится торжественный прием Губернатора Иркутской области и концерт в честь празднования 85-летия со дня образования Иркутской области.

Также к юбилею Иркутской области планируется провести Парад иркутского студенчества, Спартакиаду среди дворовых команд Иркутской области, Фестиваль ГТО «Готов к труду и обороне» среди детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и Дни защиты от экологической опасности, в том числе День озера Байкал.

В сентябре Дни Иркутской области пройдут в Москве. В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации представят экономический потенциал региона. На различных столичных площадках пройдут выставки и концерты исполнителей из Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ «О знаке общественного поощрения «85 лет Иркутской области».

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