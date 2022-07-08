Рабат, , 14:24 — REGNUM Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка и комиссар Европейского союза по внутренним делам Ильва Юханссон встречаются в Рабате с министром внутренних дел Марокко Абдельуафи Лафтитом.

Флаг Испании Efraimstochter

Встреча проходит спустя две недели после трагедии, связанной с массовым пересечением границы в испанском городе Мелилья, в результате которой погибли по меньшей мере 23 мигранта из Марокко.

Встреча началась утром 8 июля в штаб-квартире министерства внутренних дел Марокко, но она не будет освещаться в СМИ, кроме официальных фотографий и видео, распространенных Марокко и Испанией. Также нет никаких подробностей о содержании дискуссий и о том, включена ли в повестку дня трагедия в Мелилье.