Уфа, , 14:30 — REGNUM XVI Всероссийский слёт любителей авиации «Открытое небо», посвящённый 100-летию лётчика Мусы Гареева, стартовал в Уфе. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Легкомоторные самолеты Alan Wilson

Сообщается, что после церемонии открытия в небе над аэродромом состоялась воздушная программа, в которой принял участие самолёта По-2, который был назван в честь своего создателя, авиаконструктора Николая Поликарпова.

Отмечается, что ранее этот самолет назывался У-2, он дал путевку в жизнь сотням тысяч летчиков в СССР, имел героическое военное прошлое и много лет совершал полеты в интересах народного хозяйства.

Сообщается, что после прошла конференция, на которой обсуждались темы развития авиационного туризма и туризма пилотов-путешественников. Было подписано соглашение между Федерацией авиации общего назначения России и министерством по предпринимательству и туризму Башкирии.

«Это первый подобный документ в стране. Он предусматривает повышение транспортной доступности для граждан социально-экономических, туристских и культурных центров; популяризацию профессий, относящихся к членам экипажей воздушных судов и обеспечивающему персоналу; развитие внутреннего туризма, сети посадочных площадок и так далее», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 9 июля — день массового посещения аэродрома.