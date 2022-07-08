Сана, 8 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Военные корабли ВМС Великобритании задержали суда с грузом оружия у берегов Йемена. Об этом 8 июля сообщает йеменское агентство Khabar со ссылкой на официальное заявление командования ВМС.

Geograph.org.uk Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise

По последним данным, инцидент произошёл в конце февраля 2022 года, однако официально о нём было объявлено только в пятницу, 8 июля.

Вертолёты, вылетевшие с фрегата HMS Montrose, обнаружили суда, удаляющиеся от иранского побережья и избегающие встречи с военными кораблями. На задержанных 25 и 28 февраля судах было обнаружено большое количество оружия, включая ракеты класса «земля-поверхность».

В МИД Ирана опровергли заявление британских ВМС.