Рим, 8 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Благодарю выплатам «пособия по гражданству» (по бедности) около миллиона граждан Италии избежали попадания в категорию «абсолютно бедных», сообщили в национальной службе статистики 8 июля.

Монета в 1 евро

Ранее ведомство отнесло к категории нищих 5,6 миллиона жителей страны (9,4% населения).

Введённое в 2020 году по инициативе популистов пособие получают жители Италии с доходом ниже 780 евро в месяц (государство доплачивает «разницу»).