Варшава, , 14:36 — REGNUM Вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает превращение Балтийского моря во внутреннее море альянса. Об этом вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил 8 июля в Варшаве.

Мариуш Блащак и Джозеф Данфорд (председатель объединенного комитета начальников штабов) (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним для НАТО после приёма в альянс Финляндии и Швеции. Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калининградской области Антон Алиханов после этого предложил подарить Дуде карту мира.

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Блащак в своём выступлении прокомментировал практически полное согласие нижней палаты парламента (сейма) Польши на приём в НАТО двух новых членов. Он предложил созвать дополнительное заседание верхней палаты (сената), чтобы ускорить процесс.

По словам Блащака, лучше бы поскорее провести заседание сената, ведь это важно для безопасности страны — вступление Швеции и Финляндии в НАТО делает страны вокруг Балтийского моря более безопасными.

«Само Балтийское море по факту стало внутренним морем НАТО, если к этому добавить еще и большой потенциал как Швеции, так и Финляндии», — сказал Блащак.

Он добавил, что Швеция усилит НАТО своим высокотехнологичным вооружением, а Финляндия — прекрасно организованной всеобщей обороной.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию присоединиться к военному блоку.

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