Челябинск, 8 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Челябинске бывший судебный пристав уплатил в бюджет размер полученной им взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

Гражданин был осуждён в июне 2020 года. Его признали виновным в получении 70 тыс. рублей за прекращению исполнительного производства.

Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы взятки. К настоящему времени решение суда исполнено, а сумма взятки 70 тыс. рублей взыскана и перечислена в бюджет.