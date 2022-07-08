Казань, 8 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. На территории Татарии 9 июля местами ожидаются грозы с усилением ветра, град. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Джеймс Тиссо. Лето. 1878

В субботу, 9 июля, прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами кратковременные усиления до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 ˚С, в западных районах республики — до +20 ˚С, днем ожидается +28…+33 ˚С.

В воскресенье, 10 июля, и в начале следующей недели сохранится жаркая погода с температурой воздуха днем около 30 градусов тепла, вероятность осадков небольшая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым с 9 по 11 июля.

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