Северодвинск, Архангельская область, 8 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Военно-морскому флоту России передана подлодка «Белгород», которая является первым носителем ядерных беспилотников «Посейдон». Об этом 8 июля сообщает пресс-служба предприятия «Севмаш» (входит в Объединённую судостроительную компанию).

Mil.ru Подводный аппарат «Посейдон»

Уточняется, что торжественная церемония подписания приемного акта и передачи субмарины прошла на заводе «Севмаш» в Северодвинске и на ней присутствовали представители руководства Минобороны, ВМФ, администраций Архангельской области и Северодвинска, а также судостроительной промышленности.

При этом главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов указал, что в ходе создания подводной лодки использовались передовые достижения российской науки и новейшие технологии отечественного строительства, а также был задействован существующий технический задел.

«Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — сказал он.

Отметим, многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» была переработана для использования беспилотных ядерных систем «Посейдон» и спущена на воду в апреле 2019 года.