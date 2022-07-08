Купянск, , 14:19 — REGNUM Российские учебники по истории не содержат никакой агрессии по отношению к другим странам, в том числе и к Украине. Об этом в ходе визита в город Купянск Харьковской области заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов obrnadzor.gov.ru

«Хочу отметить, что в наших книгах по истории, можно в этом убедиться, и учителя могут в этом убедиться, нет никакой агрессии в отношении Украины, Европы, других стран», — сказал Кравцов.

Он с сожалением отметил, что подобная тенденция, напротив, присутствовала в украинских учебниках, использовавшихся киевским режимом.