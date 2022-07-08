Купянск, Украина, 8 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Российские учебники по истории не содержат никакой агрессии по отношению к другим странам, в том числе и к Украине. Об этом в ходе визита в город Купянск Харьковской области заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

obrnadzor.gov.ru Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

«Хочу отметить, что в наших книгах по истории, можно в этом убедиться, и учителя могут в этом убедиться, нет никакой агрессии в отношении Украины, Европы, других стран», — сказал Кравцов.

Он с сожалением отметил, что подобная тенденция, напротив, присутствовала в украинских учебниках, использовавшихся киевским режимом.