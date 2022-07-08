Москва, , 14:18 — REGNUM Совфед одобрил законы о существенном ужесточении наказания за вождение без прав, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Штраф для лиц, которые попались на управлении автомобилем, уже будучи лишенными водительских прав, составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Сегодня такое нарушение карается максимум в 30 тыс. рублей.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется новой статьей 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней будут судить тех водителей, которые были лишены прав и уже ранее попадались за это нарушение. Наказание предполагает в том числе лишение свободы на срок до двух лет. Если же погибли два и более человека, срок лишения свободы может составить от 8 до 15 лет.

В качестве дополнительной меры может быть применена и конфискация автомобиля. Однако такая мера может применяться, только если наказанию подвернется собственник автомобиля.

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