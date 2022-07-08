Москва, 8 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Совфед одобрил законы о существенном ужесточении наказания за вождение без прав, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Штраф для лиц, которые попались на управлении автомобилем, уже будучи лишенными водительских прав, составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Сегодня такое нарушение карается максимум в 30 тыс. рублей.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется новой статьей 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней будут судить тех водителей, которые были лишены прав и уже ранее попадались за это нарушение. Наказание предполагает в том числе лишение свободы на срок до двух лет. Если же погибли два и более человека, срок лишения свободы может составить от 8 до 15 лет.

В качестве дополнительной меры может быть применена и конфискация автомобиля. Однако такая мера может применяться, только если наказанию подвернется собственник автомобиля.