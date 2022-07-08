Иркутск, 8 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. С начала июля 2022 года в Иркутской области произошло 87 пожаров, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удалось добиться снижения всех оперативных показателей, сообщает 8 июля ГУ МЧС РФ по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар

По мнению спасателей, в июле наметилась тенденция к снижению количества пожаров.

«В частности, это связано с профилактической работой, которую проводят с населением межведомственные патрульные группы. Для снижения риска пожаров и стабилизации оперативной обстановки организована работа 842 различных групп патрулирования общей численностью 2524 человека», — отметили в МЧС.

За прошедшие сутки 7 июля в Иркутской области зарегистрировано 8 техногенных пожаров. Погибших и пострадавших нет.

С 5 июля введён особый противопожарный режим на территории Прибайкальского национального парка в границах Ольхонского района: в Островном, Береговом, Еланцынском и Онгуренском лесничествах.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб, трое получили травмы при пожаре утром, 1 июля, в частном жилом доме в городе Тайшете.

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