Воронеж, 8 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Прокуратура возбудила административные дела по факту отсутствия воды в домах жителей Коминтерновского района Воронежа из-за аварии 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Вода

5 июля из-за аварии на водоводе без воды остались около 43 тысяч жителей домов, расположенных по Московскому проспекту, бульвару Победы, улицам Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Антонова-Овсеенко, Хользунова. Прокуратура начала проверку в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи холодного водоснабжения при устранении аварии.

«Установлено, что ООО «РВК-Воронеж», вопреки требованиям федерального законодательства, допущены нарушения допустимой продолжительности перерыва подачи воды на сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения для населения», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Воронежа возбудила административные дела в отношении ООО «РВК-Воронеж» и директора по производству ООО «РВК-Воронеж» по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами»). Дела переданы в государственную жилищную инспекцию Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля на водоводе диаметром 1000 мм произошли две аварии, оставившие без воды крупный микрорайон в 30-градусную жару. Устранить аварию удалось лишь 7 июля, но даже утром 8 июля жители микрорайона жаловались на отсутствие воды.