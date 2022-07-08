Химки, Московская область, 8 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» сыграли вничью с «Сочи» в товарищеском матче. Встреча прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счётом 0:0.

Arena-khimki.ru Стадион «Арена-Химки»

Следующий товарищеский матч «Химки» проведут 9 июля с красноярским «Енисеем». В первой игре нового сезона чемпионата России по футболу команда дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» 15 июля.

«Сочи» в следующем матче встретится в Москве с «Торпедо» в рамках первого тура чемпионата России. Матч пройдёт 17 июля.