Донецк, 8 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщило 8 июля представительство ДНО в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:45 (совпадает с мск) — н. п. Очеретино — н. п. Верхнеторецкое: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 44 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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