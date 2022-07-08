Новосибирск, 8 июля 2022, 14:18 — REGNUM В новом ледовом дворце спорта Новосибирска залили первый лёд. Об этом сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
«Тестовые испытания на малой арене прошли успешно, теперь очередь за большой ареной, — уточнил Колмаков. — Такие тесты необходимы для проверки оборудования и очистки бетона от химических примесей и солей. После завершения испытаний, лёд растопят и на поле продолжится работа по финишной отделке покрытия».
Он отметил, что окончательный лёд будет заливаться в несколько этапов непосредственно перед запуском ледового дворца.