Новосибирск, , 14:18 — REGNUM В новом ледовом дворце спорта Новосибирска залили первый лёд. Об этом сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Тестовые испытания на малой арене прошли успешно, теперь очередь за большой ареной, — уточнил Колмаков. — Такие тесты необходимы для проверки оборудования и очистки бетона от химических примесей и солей. После завершения испытаний, лёд растопят и на поле продолжится работа по финишной отделке покрытия».

Он отметил, что окончательный лёд будет заливаться в несколько этапов непосредственно перед запуском ледового дворца.