Новосибирск, 8 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В новом ледовом дворце спорта Новосибирска залили первый лёд. Об этом сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

«Тестовые испытания на малой арене прошли успешно, теперь очередь за большой ареной, — уточнил Колмаков. — Такие тесты необходимы для проверки оборудования и очистки бетона от химических примесей и солей. После завершения испытаний, лёд растопят и на поле продолжится работа по финишной отделке покрытия».

Он отметил, что окончательный лёд будет заливаться в несколько этапов непосредственно перед запуском ледового дворца.