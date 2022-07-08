Москва, 8 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, от НДС освобождаются операции банков по продаже физлицам бриллиантов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Bullion Vault Золотой слиток

Изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года — закон имеет обратную силу.

Мера направлена на привлечение физлиц инвестировать в золото.