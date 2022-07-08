Москва, , 14:14 — REGNUM Совет Федерации одобрил обобщенный закон о регулировании деятельности в России иностранных агентов и лиц, находящихся под иностранным влиянием, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обобщенный закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Закон объединяет и актуализирует основные положения, содержащиеся в различных федеральных законах, в рамках единого законодательного акта, в соответствии с которым будет формироваться статус иностранного агента.

Устанавливается, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под зарубежным влиянием.

Предусматривается ведение реестра, содержащего информацию об иностранных агентах.

Кроме того, вводится ряд запретов для иноагентов.

Иностранные агенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, а также маркировать производимые ими материалы, следует из документа.

Закон создает механизм исключения лиц и организаций из реестра Минюста.

Аффилированные лица

Закон дает разъяснение, кого считать физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом: таковым признается физическое лицо, входящее в состав органов юридического лица — иностранного агента или являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.

Также аффилированным с иностранным агентом, является лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее денежные средства или имущество от иноагентов, в том числе через посредников для осуществления политической деятельности.

Согласно закону, аффилированные с иностранными агентами физические лица включаются в отдельный реестр.

На физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов, вместе с тем уполномоченный орган будет вести единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами.

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